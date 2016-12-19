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Новости
Украина
19 декабря 16, 17:27
НБУ пообещал работу Приват24 в обычном режиме
Приватбанк
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Все сервисы будут работать в обычном режиме после национализации ПриватБанка, уверяют в Нацбанке.
Все сервисы будут работать в обычном режиме после национализации ПриватБанка, уверяют в Нацбанке.

Система интернет-банкинга Приват 24, как и другие сервисы ПриватБанка, в период национализации банка будет работать в обычном режиме, заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Украины Яков Смолий.

"Сегодня, с точки зрения технологий, банк мы отмечаем как самый передовой, как самый технологический. Те решения, которые реализованы на платформе ПриватБанка, можно считать достоянием страны. Безусловно, это лучшее решение, которое сегодня есть. Все сервисы будут работать в обычном режиме", - сказал он.

Отметим, глава Нацбанка Валерия Гонтарева не смогла спрогнозировать судьбу системы Приват 24 после национализации Приватбанка.
Korrespondent
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