Из Украины пытались вывезти старинные монеты

Такие сведения передает пресс-служба ГПСУ.

Инцидент имел место сегодня ночью, около 19:00, в пункте пропуска "Рени". Уроженец США шел в Молдову пешком. Сотрудники пограничной службы сразу обратили на американца: уж слишком нервозно он себя вел.

Во время осмотра, в сумке мужчины были найдены три монеты, две из которых датируются серединой 19-го века, а одна – началом 20-го. Обнаруженные реликвии изъяли для дальнейшего осмотра и экспертной оценки.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Украину подобным образом чуть не покинули две старинных книги, одна из которых – Евангелие на немецком языке.