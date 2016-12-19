Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
27.42
USD
26.30
RUB
0.42
EUR
28.48
USD
27.03
RUB
0.44
Новости
Украина
19 декабря 16, 17:27
Из Украины пытались вывезти старинные монеты
монеты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Иностранец собирался вывезти из Украины драгоценности. Речь идет о старинных монетах.

Такие сведения передает пресс-служба ГПСУ.

Инцидент имел место сегодня ночью, около 19:00, в пункте пропуска "Рени". Уроженец США шел в Молдову пешком. Сотрудники пограничной службы сразу обратили на американца: уж слишком нервозно он себя вел.

Во время осмотра, в сумке мужчины были найдены три монеты, две из которых датируются серединой 19-го века, а одна – началом 20-го. Обнаруженные реликвии изъяли для дальнейшего осмотра и экспертной оценки.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Украину подобным образом чуть не покинули две старинных книги, одна из которых – Евангелие на немецком языке.
URA-Inform
Ещё по теме:
Сегодня Нацбанк ввел в обращение новые монеты (фото)
В Киеве полиция обокрала коллекционера
Путин лично участвовал во вмешательстве в выборы в США
Илон Маск стал консультантом Трампа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НБУ пообещал работу Приват24 в обычном режиме
noimageСовбез ООН единогласно принял резолюцию по Алеппо
noimageЭкс-руководство ПриватБанка ответило на обвинения НБУ
noimageВ зоне АТО обнаружены тайники со взрывчаткой
noimageЕБРР может принять участие в приватизации ПриватБанка
Лента новостей
Загрузка...