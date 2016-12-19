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Новости
Украина
19 декабря 16, 17:49
В Раде расследуют "виллу Порошенко" в Испании - Видео
вилла Порошенко
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Президент не задекларировал виллу в Испании, считают антикоррупционеры.
Петр Порошенко должен был задекларировать виллу в Испании. Он же внес в декларацию только фирму, на которую оформлено это недвижимое имущество, передает Радіо Свобода.
 
Как сообщили в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, из-за неприкосновенности Порошенко, расследование его противоправных действий возможно только после окончания его срока на посту главы государства, говорится в письменном разъяснении комитета на запрос журналистов программы Схемы.
 
Напомним, ранее журналисты показали виллу Порошенко в испанском городе Эспепона.
 
Саму декларацию о доходах Порошенко подал за час до окончания отведенного для этого срока. Позже президент дополнительно задекларировал доход от Международного инвестиционного банка.
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