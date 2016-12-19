В Раде расследуют "виллу Порошенко" в Испании - Видео

Петр Порошенко должен был задекларировать виллу в Испании. Он же внес в декларацию только фирму, на которую оформлено это недвижимое имущество, передает Радіо Свобода.

Как сообщили в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, из-за неприкосновенности Порошенко, расследование его противоправных действий возможно только после окончания его срока на посту главы государства, говорится в письменном разъяснении комитета на запрос журналистов программы Схемы.

Напомним, ранее журналисты показали виллу Порошенко в испанском городе Эспепона.

Саму декларацию о доходах Порошенко подал за час до окончания отведенного для этого срока. Позже президент дополнительно задекларировал доход от Международного инвестиционного банка.