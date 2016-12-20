В ООН признали РФ оккупантом Крыма

Генассамблея ООН приняла вечером понедельника, 19 декабря, резолюцию о положении дел в области прав человека в Крыму и Севастополе. В документе осуждаются "ущемления прав человека и дискриминационные меры" со стороны "российских оккупационных властей" на аннексированном полуострове.

За принятие резолюции проголосовали 70 стран, 26 — против, 77 воздержались.

Россия обозначена в тексте документа как "оккупирующая держава", а Крым — "временно оккупированной" территорией. Генассамблея ООН настоятельно призывает власти РФ, в частности, отменить решение об объявлении меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и освободить украинских граждан, "которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия".

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что данная резолюция — это "важнейший знак международного единства и солидарности в то время, когда в Крыму применяются худшие практики Советского Союза, включая методы "карательной психиатрии", показательные судилища, похищения, пытки и даже умышленные убийства людей, которые открыто выступают против российской оккупации украинской территории".

Российские официальные лица пока никак не прокомментировали решение Генассамблеи ООН.