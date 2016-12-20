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Новости
Украина
20 декабря 16, 10:53
Порошенко и Байден обсудили сотрудничество с МВФ
Байден
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Президент Украины Петр Порошенко по телефону переговорил с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

Во время разговора Байден поприветствовал решение украинских властей о национализации "ПриватБанка". Как сообщает во вторник, 20 декабря, пресс-служба главы украинского государства, он назвал национализацию банка "смелым и необходимым" шагом, который демонстрирует решимость и преданность Украины дальнейшему внедрению необходимых реформ.

Порошенко и Байден также скоординировали действия по поддержке Украины в контексте программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Порошенко по телефону переговорил с главой МВФ Кристин Лагард.
URA-Inform
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