Порошенко и Байден обсудили сотрудничество с МВФ

Во время разговора Байден поприветствовал решение украинских властей о национализации "ПриватБанка". Как сообщает во вторник, 20 декабря, пресс-служба главы украинского государства, он назвал национализацию банка "смелым и необходимым" шагом, который демонстрирует решимость и преданность Украины дальнейшему внедрению необходимых реформ.

Порошенко и Байден также скоординировали действия по поддержке Украины в контексте программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Порошенко по телефону переговорил с главой МВФ Кристин Лагард.