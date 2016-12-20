Данилюк: Коломойский может ответить за ПриватБанк

Бывшим владельцам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову придется отвечать по закону, если они не выполнят свои обещания по реструктуризации кредитного портфеля финучреждения. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной".

Он напомнил, что Приватбанк был доведен до неплатежеспособности, а законодательство Украины предусматривает очень серьезную ответственность за такие действия.

"Если государство входит в банк, мы несем затраты. Правительство приняло решение о внесении капитала, очень серьезной суммы. Поэтому они (акционеры) дали гарантии правительству, что на протяжении шести месяцев путем реструктуризации своего корпоративного портфеля, путем довнесения залогов компенсируют потери, понесенные государством", – сказал Данилюк.

Министр сообщил, что эти гарантии оформлены в виде обычного письма, но, по его мнению, этого достаточно, так как Коломойскому и Боголюбову оно важнее, чем государству.

"Гарантии, в принципе, нужны собственникам. Факс или не факс – это вообще не имеет значения. Банк доведен до неплатежеспособности. Это признано аудитом, это признано всеми международными институциями, которые наблюдали за процессом. И очевидно, что за это предусмотрена ответственность. Письмо было инициативой собственников. Они понимают, что им нужно, выполняя реструктуризацию, убрать свою ответственность. Если они этого не сделают, для этого есть компетентные органы в Украине и за пределами Украины", – сказал министр.

"И – как вы там говорили – платят лохи или нет?... Вот сейчас есть конкретная ситуация, посмотрим", – подытожил он.

Данилюк также допустил, что национализированный ПриватБанк объединится с Ощадбанком.

"Я не исключаю также возможности объединения... Такая модель рассматривалась в прошлом, раньше. Как вы знаете, это аналитики прописывали как такую возможность несколько месяцев назад", – сказал Данилюк.

При этом министр отметил, что нужно взвесить все плюсы и минусы этого процесса.

Как сообщал Корреспонент.net, ранее Александр Данилюк заявил, что правление и Набсовет ПриватБанка будут сформированы 20 декабря. Он отметил, что в новую команду войдут иностранцы.