Порошенко представил новый самолет АН-132D

Корпорация Антонов и президент Петр Порошенко представили новую версию самолета Ан-132D. Презентацию самолета показывали в прямом эфире.

Ан-132D разрабатывали по заказу Саудовской Аравии совместно с иностранными партнерами, такими как американская Honeywell, канадские CMC Electronics и Pratt & Whitney Canada. На создание транспортника ушло всего 1,5 года.

Предприятие полностью отказалось от российских комплектующих. В новом транспортном Ан-132D материалы только украинского и западного производства.

Напомним, двухмоторный AN-132D использует винты системы Dowty R408, которые уже широко распространены во всем мире.