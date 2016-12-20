Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.45
USD
26.45
RUB
0.43
EUR
28.52
USD
27.23
RUB
0.44
Новости
Украина
20 декабря 16, 13:19
Порошенко представил новый самолет АН-132D
самолет АН-132D
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новинку показали официально.
Корпорация Антонов и президент Петр Порошенко представили новую версию самолета Ан-132D. Презентацию самолета показывали в прямом эфире.
 
Ан-132D разрабатывали по заказу Саудовской Аравии совместно с иностранными партнерами, такими как американская Honeywell, канадские CMC Electronics и Pratt & Whitney Canada. На создание транспортника ушло всего 1,5 года.
 
Предприятие полностью отказалось от российских комплектующих. В новом транспортном Ан-132D материалы только украинского и западного производства.
 
Напомним, двухмоторный AN-132D использует винты системы Dowty R408, которые уже широко распространены во всем мире.
 
Korrespondent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Парасюк и Фарион назвали убийцу посла РФ в Турции "героем"
noimageРакетные удары украинского Су-25 - Видео
noimageДанилюк: Коломойский может ответить за ПриватБанк
noimageПорошенко и Байден обсудили сотрудничество с МВФ
noimageВ ООН признали РФ оккупантом Крыма
Лента новостей
Загрузка...