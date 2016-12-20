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20 декабря 16, 16:27
ПриватБанк загрузил 7 тысяч банкоматов наличными
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В НБУ уверяют, что вчера население сняло с банкоматов меньше денег, чем в предыдущие дни.
В НБУ уверяют, что вчера население сняло с банкоматов меньше денег, чем в предыдущие дни.

Служба инкасации ПриватБанка обеспечивает своевременное пополнение банкоматов сети. Паники среди населения нет. По информации пресс-службы финучреждения, накануне в полном объеме было загружено более 7 тысяч банкоматов ПриватБанка.

"Вчера НБУ поддержал банк ликвидностью на сумму 15 млрд гривен, сегодня банк продолжит инкассацию банкоматов. Все владельцы карточных счетов банка смогут получать наличные", – заявил первый зампредседателя НБУ Яков Смолий.

Он отметил, что по итогам вчерашнего переходного дня объемы снятия наличных по картам ПриватБанка в банкоматной сети даже снизились по сравнению с предыдущими.

"Это говорит о том, что риск возникновения паники минимизирован. На сегодняшний день карты ПриватБанка обслуживаются банкоматными и постерминальными сетями всех банков", – отметил Смолий.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Приватбанк отнесен к категории неплатежеспособных банков. На 1 декабря этого года недостаток капиталов в Приватбанке составил 148 млрд гривен.

По словам Гонтаревой, государство купит ПриватБанк за одну гривну.
Korrespondent
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