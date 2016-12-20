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20 декабря 16, 17:06
В Киеве продолжают переименовывать улицы
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Депутаты Киевсовета проголосовали за переименование ряда улиц.
Депутаты Киевсовета проголосовали за переименование ряда улиц. На заседании Киевсовета 20 декабря было принято решение о переименовании пяти улиц и двух переулков. Об этом сообщает сайт горсовета.

Так, будут переименованы улица Павла Дыбенко - в улицу Семьи Шовкопляс, улица Павлика Морозова - в улицу Академика Оппокова (Оболонский район), улица Профинтерна - в улицу Забайковскую (Голосеевский район). Улица Николая Скрипника будет носить имя Николая Лукаша (Соломенский район), улица Петра Шелеста - Николая Плахотнюка (Деснянский район).
 
Переулок Бакинских Комиссаров переименовали в переулок Василия Сухенко (Днепровский район), а переулок Шаумяна - переулком Сергея Параджанова (Шевченковский район).
 
"Решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижению на пути к европейским ценностям, а также чтит память выдающихся деятелей", - отметили в Киевсовете.
 
Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.
 
Напомним. ранее сообщалось, что электронная петиция по переименованию проспекта Степана Бандеры в проспект Владимира Великого набрала нужные для рассмотрения 10 тысяч подписей.
Korrespondent
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