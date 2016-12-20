В Киеве продолжают переименовывать улицы

Так, будут переименованы улица Павла Дыбенко - в улицу Семьи Шовкопляс, улица Павлика Морозова - в улицу Академика Оппокова (Оболонский район), улица Профинтерна - в улицу Забайковскую (Голосеевский район). Улица Николая Скрипника будет носить имя Николая Лукаша (Соломенский район), улица Петра Шелеста - Николая Плахотнюка (Деснянский район).

Переулок Бакинских Комиссаров переименовали в переулок Василия Сухенко (Днепровский район), а переулок Шаумяна - переулком Сергея Параджанова (Шевченковский район).

"Решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижению на пути к европейским ценностям, а также чтит память выдающихся деятелей", - отметили в Киевсовете.

Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Напомним. ранее сообщалось, что электронная петиция по переименованию проспекта Степана Бандеры в проспект Владимира Великого набрала нужные для рассмотрения 10 тысяч подписей.