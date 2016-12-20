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Украина
20 декабря 16, 18:36
В Киеве "заминировали" супермаркет
минирование
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Неизвестный рассказал о минировании супермаркета, расположенного на ул. Щербаковского в столице.

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. На место выехали следственно-оперативная группа, а также специалисты взрывотехнической службы, спасатели и врачи.

Специалисты обследовали помещение магазина и территорию: взрывоопасных и подозрительных предметов выявлено не было. Следственным отделом было открыто уголовное производство - по ч.1 ст.259 (ложное сообщение об угрозе безопасности, уничтожения или повреждения собственности) УК страны. Усилия правоохранителей будут направлены на установление злоумышленника, который сообщил о заминировании супермаркета.

Как сообщалось, ранее в Киеве девятого декабря "заминировали" бизнес-центр.
URA-Inform
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