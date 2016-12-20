В Киеве "заминировали" супермаркет

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. На место выехали следственно-оперативная группа, а также специалисты взрывотехнической службы, спасатели и врачи.

Специалисты обследовали помещение магазина и территорию: взрывоопасных и подозрительных предметов выявлено не было. Следственным отделом было открыто уголовное производство - по ч.1 ст.259 (ложное сообщение об угрозе безопасности, уничтожения или повреждения собственности) УК страны. Усилия правоохранителей будут направлены на установление злоумышленника, который сообщил о заминировании супермаркета.

Как сообщалось, ранее в Киеве девятого декабря "заминировали" бизнес-центр.