18 декабря на Донетчине зафиксировано три тысячи взрывов

Об этом речь идет в отчете миссии ОБСЕ. Согласно сообщению – миссия ранее констатировала рост случаев нарушения в Донецкой области режима прекаращения огня - в течение 17 и 18 декабря, зафиксировав около 700 и 2900 взрывов соответственно, если сравнивать эти показатели с около 100 взрывами в течение прошлого отчетного периода – сказано в отчете.

Также в отчете говорится о том, что большинство всех нарушений режима прекращения огня заметили в районах Светлодарска и возле Дебальцево.

Как сообщалось, ранее в ОБСЕ заявили, что в ноябре в течение одной недели на Луганщине прогремело 527 взрывов.