Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.42
USD
26.45
RUB
0.43
EUR
28.52
USD
27.23
RUB
0.44
Новости
Украина
20 декабря 16, 18:37
18 декабря на Донетчине зафиксировано три тысячи взрывов
ОБСЕ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Члены патруля мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области зафиксировали 2900 взрывов 18-го декабря. 

Об этом речь идет в отчете миссии ОБСЕ. Согласно сообщению – миссия ранее констатировала рост случаев нарушения в Донецкой области режима прекаращения огня - в течение 17 и 18 декабря, зафиксировав около 700 и 2900 взрывов соответственно, если сравнивать эти показатели с около 100 взрывами в течение прошлого отчетного периода – сказано в отчете.

Также в отчете говорится о том, что большинство всех нарушений режима прекращения огня заметили в районах Светлодарска и возле Дебальцево.

Как сообщалось, ранее в ОБСЕ заявили, что в ноябре в течение одной недели на Луганщине прогремело 527 взрывов.
URA-Inform
Ещё по теме:
ФРГ требует прекращение огня на Донбассе для полиции ОБСЕ
СММ ОБСЕ не подтверждает присутствие на Донбассе войск РФ
ОБСЕ не пустили на территорию ЛНР
ЛНР обстреляла наблюдателей ОБСЕ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НБУ: Национализация ПриватБанка завершается
noimageВ Киеве "заминировали" супермаркет
noimageВ Киеве продолжают переименовывать улицы
noimageАМКУ: Киевсовет должен отменить запрет на продажу алкоголя
noimageПриватБанк загрузил 7 тысяч банкоматов наличными
Лента новостей
Загрузка...