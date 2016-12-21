Рада приняла законы по Высшему совету правосудия

Верховная Рада приняла закон о Высшем совете правосудия (№5180). За закон в редакции профильного комитета проголосовал 271 народный депутат.

Депутаты голосовали по процедуре ad hoc.

Закон определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей.

Закон предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи.

Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.

В настоящее время согласие на задержание и арест судьи дает Верховная Рада Украины.

Закон дает Высшему совету правосудия полномочия вносить представления о назначении судьи на должность, создавать органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, принимать решения о переводе судьи из одного суда в другой, согласовывать количество судей в суде, участвовать в определении расходов Госбюджета на содержание судов, органов правосудия, утверждать по представлению Государственной судебной администрации Украины нормативы кадрового, финансового, материально-технического обеспечения судов.

В состав Высшего совета правосудия входит 21 человек, 10 из них выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, 2 назначает президент, 2 избирает Верховная Рада, 2 — съезд адвокатов, 2 — всеукраинская конференция прокуроров, 2 — съезд представителей юридических высших учебных и научных учреждений.

Глава Верховного Суда входит в Совет по должности.

Его членов назначают сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд. Закон прописывает порядок избрания членов Высшего совета правосудия, их права и обязанности, порядок увольнения.

Членом Совета может стать гражданин Украины не младше 35 лет с высшим юридическим образованием и стажем профессиональной деятельности не менее 15 лет. Он должен соответствовать критерию политической нейтральности. Не может быть избрано членом Высшего совета правосудия лицо, которое на момент избрания является членом политической партии или занимает должность в политпартии, другой организации, которая имеет политические цели или принимает участие в политической деятельности; избрано на избирательную должность в органе государственной власти (кроме судебной) или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат; принимает участие в организации или финансировании политической агитации либо деятельности.

Члены Высшего Совета правосудия, кроме председателя Верховного суда, осуществляют свои полномочия на постоянной основе.

Прописана структура и организация деятельности Высшего совета правосудия. Для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей Совет создает дисциплинарные палаты в состав каждой из них входит, по меньшей мере, 4 члена, значительная часть из них должна быть в прошлом судьями.

По словам председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (фракция "Блок Петра Порошенко") закон "даст возможность открыть путь к тому, чтобы, наконец, в полной мере завершить судебную реформу".

Также Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины, включив Высший совет правосудия в перечень главных распорядителей бюджетных средств.

За закон №5181 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно уточнения распорядителей бюджетных средств" проголосовало 235 народных депутатов.

Закон устанавливает, что Кабинет министров обязан согласовывать с Высшим советом правосудия предложения об уменьшении бюджетных назначений на содержание судов, других органов и учреждений системы правосудия.

Согласно закону, при формировании расходов госбюджета на финансирование судебной власти необходимо учитывать предложения Высшего совета правосудия.