Азаров хвалит достижения Сталина

Иосиф Сталин навсегда останется крупнейшим государственным деятелем мирового масштаба, создавшим великую страну. Об этом 21 декабря, в день рождения "вождя народов", заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, "разного рода деятели отечественные и зарубежные делали все, чтобы истребить из народной памяти любые положительные упоминания о деятельности Сталина".

"Доходило до абсурда, до утверждений, что в Великую Отечественную войну советский народ победил фашизм не под руководством Сталина, а вопреки ему, хотя есть же мемуары Жукова, Рокоссовского, Конева и других, изданные после смерти Сталина, в эпоху гонений на него, из которых видно, что реальным руководителем СССР в годы войны был И. В. Сталин", – написал Азаров на своей странице в Facebook.

Бывший премьер также отметил, что "всего за 25 лет, приняв совершенно разрушенную войнами и революциями страну, Сталин сумел превратить ее во вторую в мире сверхдержаву, победить сильнейшую в мировой истории гитлеровскую армию, объединившую силы всей Европы".

В качестве яркого доказательства достижений Сталина Азаров рассказал о Тульской области.

"До революции население Тульской губернии было почти поголовно безграмотным и средняя продолжительность жизни составляла всего 27 лет. В то время, когда я работал в Тульской области население обладало высоким уровнем образования и культуры, а средняя продолжительность жизни превышала 71 год", – пишет экс-премьер.

Азаров признает, что деятельность Сталина была противоречива, но "большое видится на расстоянии".

Как сообщалось, лишь 22% украинцев положительно относятся к Иосифу Сталину. Негативно к нему относятся две трети граждан Украины.