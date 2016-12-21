Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.43
USD
26.47
RUB
0.43
EUR
27.44
USD
26.38
RUB
0.43
EUR
28.50
USD
27.20
RUB
0.44
Новости
Украина
21 декабря 16, 11:26
Азаров хвалит достижения Сталина
Сталин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Экс-премьер Украины считает, что в народной памяти остались положительные моменты деятельности Иосифа Сталина.
Экс-премьер Украины считает, что в народной памяти остались положительные моменты деятельности Иосифа Сталина.

Иосиф Сталин навсегда останется крупнейшим государственным деятелем мирового масштаба, создавшим великую страну. Об этом 21 декабря, в день рождения "вождя народов", заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, "разного рода деятели отечественные и зарубежные делали все, чтобы истребить из народной памяти любые положительные упоминания о деятельности Сталина".

"Доходило до абсурда, до утверждений, что в Великую Отечественную войну советский народ победил фашизм не под руководством Сталина, а вопреки ему, хотя есть же мемуары Жукова, Рокоссовского, Конева и других, изданные после смерти Сталина, в эпоху гонений на него, из которых видно, что реальным руководителем СССР в годы войны был И. В. Сталин", – написал Азаров на своей странице в Facebook.

Бывший премьер также отметил, что "всего за 25 лет, приняв совершенно разрушенную войнами и революциями страну, Сталин сумел превратить ее во вторую в мире сверхдержаву, победить сильнейшую в мировой истории гитлеровскую армию, объединившую силы всей Европы".

В качестве яркого доказательства достижений Сталина Азаров рассказал о Тульской области.

"До революции население Тульской губернии было почти поголовно безграмотным и средняя продолжительность жизни составляла всего 27 лет. В то время, когда я работал в Тульской области население обладало высоким уровнем образования и культуры, а средняя продолжительность жизни превышала 71 год", – пишет экс-премьер.

Азаров признает, что деятельность Сталина была противоречива, но "большое видится на расстоянии".

Как сообщалось, лишь 22% украинцев положительно относятся к Иосифу Сталину. Негативно к нему относятся две трети граждан Украины.
Korrespondent
Ещё по теме:
Федоровский: Путинский пример для подражания - Александр III
ВСУ празднуют 25-ю годовщину
Россия - звезда без сияния
Меркель не готова быть "лидером свободного мира"?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Погром в синагоге в Умани (ФОТО)
noimageРада приняла законы по Высшему совету правосудия
noimage18 декабря на Донетчине зафиксировано три тысячи взрывов
noimageНБУ: Национализация ПриватБанка завершается
noimageВ Киеве "заминировали" супермаркет
Лента новостей
Загрузка...