"Кровавый" погром в синагоге в Умани (ФОТО, ВИДЕО)

В Умани Черкасской области группа неизвестных ворвалась в ночь с 20 на 21 декабря в синагогу на могиле раби Нахмана, облила помещение красной краской и забросала кусками свинины.

Как сообщает ресурс IzRus, погромщики оставили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

Нескольким евреям, находившимся в здании, удалось убежать и вызвать полицейских, которые прибыли на место, когда погромщики уже покинули помещение синагоги.





Издание предполагает, что погром устроили украинские националисты. Продолжается расследование инцидента.





Посольство Украины в Израиле выразило сожаление по поводу погорму на могиле раби Нахмана в Умани.

В заявлении, обнародованном на сайте посольства, отмечается, что украинская сторона предпримет все возможные меры для наказания виновных в данном инциденте.





"Посольство Украины осуждает любые проявления ксенофобии, антисемитизма и других форм нетерпимости и работает над их полным искоренением в украинском обществе", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.



