"Кровавый" погром в синагоге в Умани (ФОТО, ВИДЕО)

В Умани Черкасской области группа неизвестных ворвалась в ночь с 20 на 21 декабря в синагогу на могиле раби Нахмана, облила помещение красной краской и забросала кусками свинины.
Как сообщает ресурс IzRus, погромщики оставили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.
Нескольким евреям, находившимся в здании, удалось убежать и вызвать полицейских, которые прибыли на место, когда погромщики уже покинули помещение синагоги.
Издание предполагает, что погром устроили украинские националисты. Продолжается расследование инцидента.