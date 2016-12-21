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Новости
Украина
21 декабря 16, 11:29
"Кровавый" погром в синагоге в Умани (ФОТО, ВИДЕО)
синагога
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Неизвестные облили стены краской.

В Умани Черкасской области группа неизвестных ворвалась в ночь с 20 на 21 декабря в синагогу на могиле раби Нахмана, облила помещение красной краской и забросала кусками свинины.

Как сообщает ресурс IzRus, погромщики оставили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой. 

Нескольким евреям, находившимся в здании, удалось убежать и вызвать полицейских, которые прибыли на место, когда погромщики уже покинули помещение синагоги.


Издание предполагает, что погром устроили украинские националисты. Продолжается расследование инцидента.


Посольство Украины в Израиле выразило сожаление по поводу погорму на могиле раби Нахмана в Умани.
В заявлении, обнародованном на сайте посольства, отмечается, что украинская сторона предпримет все возможные меры для наказания виновных в данном инциденте.

"Посольство Украины осуждает любые проявления ксенофобии, антисемитизма и других форм нетерпимости и работает над их полным искоренением в украинском обществе", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Korrespondent
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