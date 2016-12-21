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Новости
Украина
21 декабря 16, 12:57
Онищенко даст показания лишь в Skype-режиме
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Народный депутат Украины Александр Онищенко, которого объявили в национальный розыск, готов дать показания Национальному антикоррупционном бюро Украины.

Однако это будет скайп-режим. Об этом в среду утром, 21 декабря, во время видео конференции заявил сам подозреваемый.

По его словам, в НАБУ уже согласились на скайп-конференцию и назначили ее на 22 декабря.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подозревает Онищенко в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трехз миллиардов гривен. В СБУ также заявили о начале досудебного следствия по признакам государственной измены.

Как сообщал УРА-Информ, в начале декабря объявленный в национальный розыск и находящийся за пределами Украины народный депутат Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов.
URA-Inform
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