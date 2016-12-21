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Украина
21 декабря 16, 12:59
Луценко из-за инцидента в Умани вызвал из отпуска прокурора
синагога
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Генпрокурор взял под личный контроль расследование.
Генпрокурор взял под личный контроль расследование.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль расследование нападения на синагогу в Умани Черкасской области. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook в среду, 21 декабря.

По ее словам, Луценко также отменил отпуск областному прокурору.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал поручение прокурору Черкасской области взять под жесткий прокурорский контроль процесс расследования уголовного преступления, совершенного в синагоге, что находится возле могилы цадика раби Нахмана в Умани. В связи с чем, взял под личный контроль данный инцидент и отменил отпуск областного прокурора", – написала Сарган.

По ее слова, Луценко также заявил о недопустимости проявлений антисемитизма и религиозной нетерпимости.

Напомним, в ночь на 21 декабря неизвестные в синагоге на могиле раби Нахмана облили помещение красной краской и забросали кусками свинины.
Korrespondent
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