Комитет ЕС по международным делам гарантирует Украине безвиз

Об этом он заявил на внешнеполитическом форуме сегодня, в среду, 21 декабря. "У нас до сих пор продолжаются межинституциональные битвы, однако вы можете быть уверены, что визовая либерализация пройдет", – подчеркнул Брок.

Он также объяснил, из-за чего случилась задержка в решении касательно предоставления Украине безвиза. Это касалось сложностей в согласовании механизма приостановления между комитетом ЕС и Европарламентом.

"Все держит механизм приостановления, но это не связано с Украиной", – резюмировал дипломат. Брок отметил, что утверждение механизма приостановления "безвиза" – это дело, которое займет неделю.

Как сообщал "УРА-Информ", эксперт рассказал, что отсутствие безвиза усложняет жизнь бизнесменам. По мнению экономиста Ильи Несходовского, разрешение на безвизовые поездки могли бы улучшить состояние бизнеса, а соответственно – и украинской экономики.