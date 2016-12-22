Главные прогульщики и кнопкодавы Рады — Фото

В 2016 году все пленарные заседания Верховной Рады посетили лишь 13 из 406 народных депутатов, а двое народных избранников за год вообще не появились на работе.

Об этом свидетельствует мониторинг движения "Честно".

По данным письменной регистрации, в Верховной Раде не было еще Федора него и Ярослава Москаленко — но они выступали в сессионном зале.

"Я посетил 88% заседаний, о чем свидетельствуют данные электронной регистрации на сайте Верховной Рады. Письменная регистрация в XXI веке — абсолютно советский рудимент. Нам стоит от него как можно быстрее отказаться. Сенсорная кнопка — панацея. Сразу отпадает вопрос и с кнопкодавством, и с посещаемостью. Моя нерегистрация — это протест из-за игнорирования сенсорной кнопки", — заявил Москаленко.

В 2016 году "Честно" зафиксировало 68 фактов кнопкодавства. Лидер в этом нарушение — президентская фракция.

По фракциям ситуация в целом такова: 35 раз — "Блок Петра Порошенко", 14 — группа "Возрождение", 6 — "Оппозиционный блок", 5 — "Народный фронт", 3 — "Воля народа", 2 — "Радикальная партия Олега Ляшко ", 2 — внефракционных.

В БПП кнопкодавилы году 19 депутатов, некоторые неоднократно: Александр Ливик — 4 факта за год, Александр Бакуменко, Богдан Дубневич, Роберт Хорват, Борис Козырь, Александр Урбанский — по 3 факта.

В прошлом году больше всего кнопкодавилы "возрожденцы". В этом году Антон Яценко из этой группы голосовал на 5 местах одновременно. Это не мешает депутату выступать за лишение мандата за кнопкодавство и за прогулы.

"Не надо пенять на зеркало, когда кривое лицо, как говорится. Пока в парламенте не будет того, что депутаты, которые не ходят по разным причинам, лишаются мандата", — заявил Яценко.

Пока законодатели не предусмотрели ответственность прогуливания работы. Спикер Андрей Парубий пытается дисциплинировать их угрозами лишить зарплаты.

Как известно, что большинство злостных прогульщиков, как правило, фигурируют в списках тех, кто берет компенсацию на жилье, пользуются служебными машинами и другими депутатскими привилегиями.

Напомним, в прошлом году "Честно" начитало 71 случай кнопкодавства.