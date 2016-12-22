Главные прогульщики и кнопкодавы Рады — Фото

В 2016 году все пленарные заседания Верховной Рады посетили лишь 13 из 406 народных депутатов, а двое народных избранников за год вообще не появились на работе.
Об этом свидетельствует мониторинг движения "Честно".
Лучше посещали парламент депутаты "Народного фронта".
Хуже ходят на работу депутаты от "Оппозиционного блока", "Воля народа" и "Возрождение".
218 из 406 нардепов увеличили показатели посещения. При этом значительных изменений в фракционных показателях по сравнению с 2015 годом не произошло — разве что "Оппозиционный блок" поднялся на одну строчку, опередив "Волю народа".
Сергей Клюев, находящийся в розыске, и Андрей Белецкий, который недавно возглавил новую партию "Национальный корпус", вовсе не посещают Верховную Раду.
По данным письменной регистрации, в Верховной Раде не было еще Федора него и Ярослава Москаленко — но они выступали в сессионном зале.
"Я посетил 88% заседаний, о чем свидетельствуют данные электронной регистрации на сайте Верховной Рады. Письменная регистрация в XXI веке — абсолютно советский рудимент. Нам стоит от него как можно быстрее отказаться. Сенсорная кнопка — панацея. Сразу отпадает вопрос и с кнопкодавством, и с посещаемостью. Моя нерегистрация — это протест из-за игнорирования сенсорной кнопки", — заявил Москаленко.
В 2016 году "Честно" зафиксировало 68 фактов кнопкодавства. Лидер в этом нарушение — президентская фракция.
По фракциям ситуация в целом такова: 35 раз — "Блок Петра Порошенко", 14 — группа "Возрождение", 6 — "Оппозиционный блок", 5 — "Народный фронт", 3 — "Воля народа", 2 — "Радикальная партия Олега Ляшко ", 2 — внефракционных.
Со стороны депутатов "Батькивщины" и "взаимопомощи" за этот год, да и вообще за созыв, движение "Честно" не зафиксировал фактов кнопкодавства.
В БПП кнопкодавилы году 19 депутатов, некоторые неоднократно: Александр Ливик — 4 факта за год, Александр Бакуменко, Богдан Дубневич, Роберт Хорват, Борис Козырь, Александр Урбанский — по 3 факта.
В прошлом году больше всего кнопкодавилы "возрожденцы". В этом году Антон Яценко из этой группы голосовал на 5 местах одновременно. Это не мешает депутату выступать за лишение мандата за кнопкодавство и за прогулы.
"Не надо пенять на зеркало, когда кривое лицо, как говорится. Пока в парламенте не будет того, что депутаты, которые не ходят по разным причинам, лишаются мандата", — заявил Яценко.
Пока законодатели не предусмотрели ответственность прогуливания работы. Спикер Андрей Парубий пытается дисциплинировать их угрозами лишить зарплаты.
Как известно, что большинство злостных прогульщиков, как правило, фигурируют в списках тех, кто берет компенсацию на жилье, пользуются служебными машинами и другими депутатскими привилегиями.
Напомним, в прошлом году "Честно" начитало 71 случай кнопкодавства.