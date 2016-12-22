Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.43
RUB
0.43
EUR
27.32
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.46
USD
27.11
RUB
0.44
Новости
Украина
21 декабря 16, 16:30
Турчинов о боях на Светлодарской дуге: Улучшили позиции
Турчинов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
5/5 (1 голос)
Секретарь СНБО сообщил, что сепаратисты выпустили за сутки более 800 мин и снарядов.

Украинские войска остановили наступление сепаратистов в районе Светлодарской дуги, а в ходе контрнаступления продвинулись вперед. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, посетивший передовые позиции 54-й бригады.

"По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенных в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный "рекорд" – более 800 в сутки", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что "несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанесли ему значительные потери".

Турчинов также добавил, что украинские военные, контратакуя продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

Как сообщалось, бои на Светлодарской дуге не утихают уже несколько дней. Счет раненым и погибшим идет на десятки. Стороны винят друг друга в нападениях.

Волонтер Сергей Ермаков записал обращение к президенту Украины и министру обороны, где обвиняет их в том, что на передовой нет ни одного автомобиля для эвакуации раненых.
Korrespondent
Ещё по теме:
В киевской квартире обнаружили несколько трупов (ФОТО)
Красный Крест массово эвакуирует людей из Алеппо
Война в Сирии стала "могилой" ООН
В Анкаре задержаны 5 человек после убийства посла РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лукашенко подарил Леониду Кучме плюшевого петуха
noimageНидерланды могут ратифицировать ассоциацию в январе
noimageСавченко считает, что ей и без ПАСЕ работы хватит
noimageКиеврада не поддержала переименование проспекта Ватутина
noimageВСУ готовы в полночь 24 декабря прекратить огонь
Лента новостей
Загрузка...