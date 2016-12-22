Турчинов о боях на Светлодарской дуге: Улучшили позиции

Украинские войска остановили наступление сепаратистов в районе Светлодарской дуги, а в ходе контрнаступления продвинулись вперед. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, посетивший передовые позиции 54-й бригады.

"По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенных в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный "рекорд" – более 800 в сутки", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что "несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанесли ему значительные потери".

Турчинов также добавил, что украинские военные, контратакуя продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

Как сообщалось, бои на Светлодарской дуге не утихают уже несколько дней. Счет раненым и погибшим идет на десятки. Стороны винят друг друга в нападениях.

Волонтер Сергей Ермаков записал обращение к президенту Украины и министру обороны, где обвиняет их в том, что на передовой нет ни одного автомобиля для эвакуации раненых.