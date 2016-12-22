Совладелец "АТБ" будет спонсировать партию Савченко

По словам народного депутата, который вовлечен в процесс, Савченко уже провела первые переговоры с потенциальными инвесторами новой партии. Депутат отметил, что на днях в «Батькивщине» уведомили Савченко, что ей уже не стоит рассчитывать на деньги из партийной кассы. «Савченко ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Пока было три более или менее серьезные встречи. Одна – с владельцем крупного агрохолдинга, вторая – с региональным промышленником, и третья – с совладельцем большой торговой сети», - сказал депутат.

Вполне возможно, что потенциальным спонсором Савченко может стать экс-глава службы охраны ЕЭСУ Геннадий Буткевич, который сегодня владеет 33% сети супермаркетов «АТБ». Forbes оценивает состояние Буткевича в $159 млн.

Потенциальную возможность участия совладельца крупнейшей в стране сети «АТБ» в политической жизни государства не исключают и эксперты. В частности, по мнению политолога Евгения Болотова, поддержка Савченко может только укрепить бизнес-связи Буткевича. «АТБ» растет даже быстрее, чем президентский «Рошен». Это как «Приват» в банковской сфере, влияние его на экономику огромно. На таком уровне или ты занимаешься политикой, или политика займется тобой», - говорит Болотов.

Он также добавил, что ранее Буткевич всегда старался дружить с представителями власти. «Он был едва ли не правой рукой Павла Лазаренко, был смотрящим за Юлией Тимошенко на посту начальника службы безопасности компании ЕЭСУ. А при прошлой власти даже приобрел большой участок неподалеку от Межигорья и устроил охотничий клуб, чтобы сблизиться с семьей Януковича. Известно также, что он опекал социальные проекты жены экс-президента Людмилы Янукович. Кроме того, близким соратником Буткевича считается экс-замглавы СБУ Юрий Самойленко, который сегодня, по некоторым данным, пребывает на территории «ДНР», - сказал политолог.

По его мнению, Администрации Президента выгодно сделать из партии Савченко очередную «ручную оппозицию», которая бы отбирала голоса у партий Олега Ляшко и Юлии Тимошенко. «Россия заинтересована в троянском коне, который под личиной патриотизма будет продвигать капитулянтские настроения. А Буткевич заинтересован и в дружбе с властями как Украины, так и России, ведь в Крыму у него бурно развивается сеть «ПУД». А сама «АТБ» недавно заявила о планах развития в России», - говорит Болотов.

15 декабря «Батькивщина» исключила Савченко из своей фракции. В команде Юлии Тимошенко посчитали недопустимым и нецелесообразным нести политическую ответственность за человека, который ведет переговоры с террористами.

«Наши позиции расходятся в том, что партия ВО «Батькивщина» считает, что никаких переговоров с террористами, которые сегодня являются инструментом захвата и оккупации Донбасса, быть не может, – заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

7 декабря Надежда Савченко посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким. После этих переговоров Надежда Савченко в эфире «Эспрессо ТВ» заявила, что не считает Захарченко и Плотницкого террористами. Парламентарий даже провела параллели: «Мы на Майдане воевали против власти Януковича, а они воюют против власти Порошенко».