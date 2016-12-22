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Новости
Украина
21 декабря 16, 16:48
Депутаты увеличили себе командировочные
Рада
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Командировочные выросли в два раза.
Командировочные выросли в два раза.

Верховная Рада Украины увеличила размер суточных выплат для депутатов, находящихся в командировках за границей до 80 евро по официальному обменному курсу гривны.

Об этом у себя в Facebook сообщил депутат от Народного фронта Александр Кирш.

Соответствующая поправка его авторства была учтена в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

По словам депутата, одной из причин голосования "за" стало то, что была учтена его поправка относительно командировочных за рубеж: "было до 40€ в сутки в зависимости от минимальной зарплаты, стало – 80€ в сутки без привязки к минимальной".

Теперь, по мнению Кирша, депутатам не стыдно будет ездить за рубеж.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 октября депутаты вдвое подняли себе зарплаты. 

Гаврилюк уточнил, на что ему не хватает зарплаты
Korrespondent
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