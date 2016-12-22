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Новости
Украина
21 декабря 16, 17:33
Кабмин готовит план развития Украины на 2017-2020 годы
Гройсман
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После принятия госбюджета Украины на 2017 г. правительство страны готово приступить к разработке плана развития.

Правительство Украины планирует разработать план развития Украины на 2017-2020 годы. Об этом в рамках заседания правительства Украины заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

По его словам – сейчас нашей задачей является - остановить кризис, а также определить приоритеты на 2017 г. и с смотреть в будущее с большим оптимизмом  - сказал он. По словам премьера -  после принятия госбюджета правительство Украины сразу начнет разрабатывать стратегический план по развитию Украины на 2017-2020 гг.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин вовремя подал в украинский парламент проект госбюджета-2017.
URA-Inform
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