Гройсман назвал погромщиков синагоги в Умани врагами

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду, 21 декабря, призвал Национальную полицию сделать все возможное для поимки злоумышленников, осквернивших в ночь на 21 декабря могильный комплекс цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

"…если кто-то будет приближаться к религиозным сооружениям, церквям, католическим храмам, синагогам, мечетям с нечистыми мыслями – это враг нашего государства. Это враг всего украинского народа. Дорога к храму должна быть свободной во всех смыслах", – сказал Гройсман.

Премьер обратился в главе МВД Арсену Авакову с просьбой установить "этих подонков" и наказать их.

Министр МВД в ответ заявил, что случившееся в Умани – "больше, чем преступление... Это делается, видимо, радикалами, чтобы "сделать фон" для украинско-израильских отношений".

В свою очередь, посольство Израиля в Украине выразило надежду на тщательное расследование и наказание виновных в осквернении могильного комплекса цадика Нахмана, передает Радио Свобода.

Как сообщал Корреспондент.net, в Умани устроили погром в синагоге.