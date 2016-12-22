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Новости
Украина
21 декабря 16, 17:34
Гройсман назвал погромщиков синагоги в Умани врагами
Гройсман
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Премьер-министр попросил генпрокурора найти "подонков".
Премьер-министр попросил генпрокурора найти "подонков".

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду, 21 декабря, призвал Национальную полицию сделать все возможное для поимки злоумышленников, осквернивших в ночь на 21 декабря могильный комплекс цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

"…если кто-то будет приближаться к религиозным сооружениям, церквям, католическим храмам, синагогам, мечетям с нечистыми мыслями – это враг нашего государства. Это враг всего украинского народа. Дорога к храму должна быть свободной во всех смыслах", – сказал Гройсман.

Премьер обратился в главе МВД Арсену Авакову с просьбой установить "этих подонков" и наказать их.

Министр МВД в ответ заявил, что случившееся в Умани – "больше, чем преступление... Это делается, видимо, радикалами, чтобы "сделать фон" для украинско-израильских отношений".

В свою очередь, посольство Израиля в Украине выразило надежду на тщательное расследование и наказание виновных в осквернении могильного комплекса цадика Нахмана, передает Радио Свобода. 

Как сообщал Корреспондент.net, в Умани устроили погром в синагоге. 
Korrespondent
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