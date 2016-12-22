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Украина
21 декабря 16, 18:15
Какие изменения принесет аграриям бюджет-2017?
аграрный,фонд
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Как будет работать агросектор в 2017 году и сколько денег на поддержку отрасли заложили в госбюджете на следующий год

Сегодня ночью Верховная Рада проголосовала за главный финансовый документ страны. До этого в парламенте был проголосован ряд правок в Налоговый кодекс, которые вмести с госбюджетом меняют механизм поддержки агропроизводителей на следующий год. К чему нужно готовиться агросектору?

1. Закрепление объемов поддержки агросектора на законодательном уровне. Согласно законопроекту №5131, господдержка аграриев должна быть не менее 1% аграрного ВВП. Эта формула должна работать на протяжении 5 лет. Согласно оценкам Минагропрода, в 2017 году господдержка аграриев должна составить 5,5 млрд грн. На приобретение отечественной техники и оборудования должно использоваться не менее 10% этой господдержки в 2017 году; 15% — в 2018 году; 20% — в 2019-2021 годах.

2. Отмена льготного режима уплаты НДС для аграриев. С 2017 года вводится новый механизм государственной поддержки сельхозпроизодителей, однако претендовать на госпомощь смогут не все агрокомпании. Под выплату госдотаций подпадают компании, которые специализируются на выращивании и разведении:

овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов (в том числе картофеля) грибов и трюфелей сахарной свеклы винограда для производства вина и винограда столовых сортов на виноградниках фруктов и ягод крупного рогатого скота молочных пород крупного рогатого скота и буйволов для получения мяса коней, ослов, овец свиней домашней птицы, страусов получении шкур пушных сельскохозяйственных животных, кожи пресмыкающихся и птиц в результате деятельности по их разведению на фермах червей, улиток, моллюсков пчел и получении меда и воска

3. Установление автоматического механизма выплаты госдотаций. На госдотации должно быть направлено 4 млрд грн, из которых госпомощь птицеводам не должна превышать 2 млрд грн. Выплата дотации должны осуществляться в автоматическом режиме на основе данных налоговой отчетности. Предполагается:

замена спецдекларации приложением к общей налоговой декларации; распределение средств помесячно пропорционально суммам.

4. Возобновление господдержки развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников.

5. Утверждение новой госпрограммы поддержки сельхозпроизводителей, обрабатывающих до 500 га. Госпомощь будет выделяться на га.

6. Создание единого реестра заявок на возмещение НДС при экспорте. Согласно законопроекту №5368, вводится единый реестр заявок на возмещение НДС при экспорте вместо двух. Кроме того, возмещение НДС казначейством будет осуществляться исключительно на основании данных Единого публичного реестра заявок. "Выводы" ГФС будут отменены.

7. Повышение единого налога для сельхозпроизводителей (единый налог 4-й группы). Как отмечают эксперты Всеукраинского аграрного совета, ставка единого налога 4-й группы повышается на 17%, что, например, в случае с пашней означает ее увеличение с 0,81% до 0,95% нормативной денежной оценки земли.

8. Повышение минимальной ставки налога на землю. При расчете базы налогообложения единым налогом 4-й группы индекс потребительских цен в 2015 г. принимается равным 100%, а минимальная ставка налога на землю устанавливается на уровне 0,3%.

9. Отмена обязательной государственной регистрации договоров аренды. Согласно законопроекту №5132, отменено требование об обязательном наличии госрегистрации договоров аренды в случаях уплаты единого налога для с/х производителей.

10. Унификация правил начисления и уплаты единого налога для тепличных комплексов. Согласно законопроекту №5132, со следующего года новой базой налогообложения становится площадь земли, которая находится в условиях закрытого грунта, а не общая площадь обрабатываемых земель. Также отменен критерий специализации для тепличных хозяйств (66% выручки от реализации продукции, выращенной на закрытом грунте).
Delo
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