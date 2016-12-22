Экс-замглавы "Нафтогаза" застрелился при обыске ГПУ

Так, сотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) в процессе обыска выявили труп бывшего замглавы НАК "Нафтогаз Украины", который совершил самоубийство в ходе обыска. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Также отмечается, что Генпрокуратура уже провела ряд обысков - в рамках ведения уголовного производства по факту расхищения денежных средств "Черноморнефтегаза" и НАК "Нафтогаз Украины" в процессе закупки самоподъемных плавучих буровых учреждений. В результате проникновения в одно из помещений следственной группой был найден труп бывшего замглавы НАК "Нафтогаз Украины", который совершил выстрел в себя из огнестрельного оружия.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз Украины" ждет решения Стокгольмского арбитража в деле с Газпромом.