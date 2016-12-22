Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.43
RUB
0.43
EUR
27.32
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.46
USD
27.11
RUB
0.44
Новости
Украина
21 декабря 16, 18:38
Экс-замглавы "Нафтогаза" застрелился при обыске ГПУ
обыск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Речь идет про Геннадия Юрьева.

Так, сотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) в процессе обыска выявили труп бывшего замглавы НАК "Нафтогаз Украины", который совершил самоубийство в ходе обыска. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Также отмечается, что Генпрокуратура уже провела ряд обысков - в рамках ведения уголовного производства по факту расхищения денежных средств "Черноморнефтегаза" и НАК "Нафтогаз Украины" в процессе закупки самоподъемных плавучих буровых учреждений. В результате проникновения в одно из помещений следственной группой был найден труп бывшего замглавы НАК "Нафтогаз Украины", который совершил выстрел в себя из огнестрельного оружия.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз Украины" ждет решения Стокгольмского арбитража в деле с Газпромом.
URA-Inform
Ещё по теме:
В парке Киева пенсионер покончил с собой
Федоровский: Путинский пример для подражания - Александр III
В Британии убит эксперт по делу Литвиненко
"Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам по газу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лукашенко подарил Леониду Кучме плюшевого петуха
noimageНидерланды могут ратифицировать ассоциацию в январе
noimageСавченко считает, что ей и без ПАСЕ работы хватит
noimageКиеврада не поддержала переименование проспекта Ватутина
noimageВСУ готовы в полночь 24 декабря прекратить огонь
Лента новостей
Загрузка...