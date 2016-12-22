Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.43
RUB
0.43
EUR
27.32
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.46
USD
27.11
RUB
0.44
Новости
Украина
21 декабря 16, 18:43
Боевики "ЛНР" подорвались при разгрузке боеприпасов
Российская,ДНР,ЛНР,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Согласно данным украинской разведки, террористы "ЛНР2 понесли потери при разгрузке боеприпасов.

На подконтрольной т.н. "Луганской народной республике" территории террористы подорвались в процессе разгрузки боеприпасов. Об этом сказано в сообщении ГУ разведки Минобороны Украины в соцсети Facebook.

Так, халатное отношение командиров оккупационных войск в организации работ, что связаны с транспортировкой оружия и боеприпасов, приводит к гибели личного состава. 20-го декабря во время разгрузки авто военнослужащими артиллерийской бригады (Хрустальный) 2 АК (Луганск) ВС России случилась детонация боеприпасов, что и привело к подрыву боеприпасов и потерь среди боевиков - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, возле одного из банков Херсона 16 декабря прогремел взрыв.
URA-Inform
Ещё по теме:
Буковинец финансировал ЛНР
Грицак: Мы готовы отдавать троих за одного нашего пленного
Хакеры рассекретили план расчленения Украины на три части
Гумпомощь от Путина: Донбасс кормят испорченными продуктами
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лукашенко подарил Леониду Кучме плюшевого петуха
noimageНидерланды могут ратифицировать ассоциацию в январе
noimageСавченко считает, что ей и без ПАСЕ работы хватит
noimageКиеврада не поддержала переименование проспекта Ватутина
noimageВСУ готовы в полночь 24 декабря прекратить огонь
Лента новостей
Загрузка...