Боевики "ЛНР" подорвались при разгрузке боеприпасов

На подконтрольной т.н. "Луганской народной республике" территории террористы подорвались в процессе разгрузки боеприпасов. Об этом сказано в сообщении ГУ разведки Минобороны Украины в соцсети Facebook.

Так, халатное отношение командиров оккупационных войск в организации работ, что связаны с транспортировкой оружия и боеприпасов, приводит к гибели личного состава. 20-го декабря во время разгрузки авто военнослужащими артиллерийской бригады (Хрустальный) 2 АК (Луганск) ВС России случилась детонация боеприпасов, что и привело к подрыву боеприпасов и потерь среди боевиков - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, возле одного из банков Херсона 16 декабря прогремел взрыв.