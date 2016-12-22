Домработница рассказала как деньги сводят людей с ума

Для рядовых украинцев то, как живут богатейшие 1% населения страны – тайна за семью печатями. Интриги и скандалы, которые просачиваются в хроники светской жизни – лишь малая толика реально происходящих процессов. Мы решили заглянуть за плотную ширму и попытаться выяснить, что на уме у богачей сегодняшнего дня, которые прячут свои сокровища в сейфах банков, за высокими заборами элитных коттеджных городков, и, конечно, на многочисленных оффшорных счетах.

С Любовью П. (героиня отказалась называть фамилию) мы познакомились в центре занятости, куда она пришла искать работу после нескольких неудачных попыток устроиться домработницей в богатый дом. Полчаса нашей беседы мы решили воспроизвести здесь в виде небольшого интервью, которое расширяет понимание о том, как живут зажиточные семьи, и какие отношения между собой они выстраивают. Интервью происходило на суржике, поэтому для удобства читателя мы литературно «очеловечили» его.

- Кем, у кого и как долго вы работали?

- Работала несколько лет в очень богатой семье (Люба называет фамилию, но мы лишь скажем, что это человек из топ-100 Forbes, владелец крупной сети магазинов – ЕП). Отец, мать, двое дочерей. Старшая – суперзвезда, модель, ведущая на радио, в клипах снимается, в Москву ездит, к агрессору, так сказать (смеется – ЕП). Младшая катается на лошадях, принимает участие в конкурсе. Живут за городом, владеют собственным конным клубом. Отец – состоявшийся опытный человек, совладелец очень большого бизнеса, мать – сидит дома или занимается какой-то благотворительностью.

- Что необычного было в семье и почему вы уволились?

- Необычным было все – от несметного богатства, которое, казалось, из ушей лезет, до отношений между людьми. Иногда создавалось впечатление, что это не семья, а сумасшедший дом, в котором у каждого есть своя личная реальность, они изредка очень странно пересекаются между собой, куча тайн и секретов, много недоверия, подлости, лжи. Они относятся к работникам, как к скоту, который молча должен на них пахать. Обычно не здороваются, а делают вид, что не видят перед собой человека. Не выдержала всего этого, потому и уволилась. И еще, несмотря на то, что очень богатые, жутко прижимистые. Зарплату не повышали, а работы все прибавлялось. Это при том, что прислуги в доме больше 20 человек.

- Что вас поражало больше всего?

- Эти, вроде, самодостаточные и очень богатые люди переполнены завистью, злостью и подлостью по отношению ко всем своим близким и знакомым. Казалось бы, деньги текут рекой, живите вы в свое удовольствие. Но они хотят сожрать, уничтожить друг друга. У моего бывшего хозяина есть два партнера. Говорят, у них троих равные доли в бизнесе. Но моя хозяйка Валентина Федоровна постоянно жаловалась подругам и семейным, что партнер мужа нашел свою жену в гастрономе, продавщицей она работала. Называла ее ложкомойкой, мол, неизвестно, кто ее там соблазнял (Люба употребляет другое, крепкое словечко – ЕП), а этот ее взял в жены. И только это считается основанием для того, чтобы ее муж Геннадий должен обманом выбросить партнера из бизнеса. К счастью, он этого пока не сделал.

Второму партнеру они кости перемывали уже всей семьей. Дело в том, что тот по происхождению таджик, и отношение к нему, мягко говоря, унизительное. Выражения, типа, «этот товарищ с золотыми зубами», наверное, самое приличное, что они о нем говорят за его спиной. При этом и Валентина Федоровна, и Геннадий Владиславович очень часто повторяют, что если бы не они, то «этот таджик до сих пор овощами у дороги торговал». Мол, они его вывели в люди, дали первые деньги на бизнес. Как они говорят, единственное, на что он способен, так это варить вкусный плов. А в лицо ему говорят абсолютно другое, и иногда даже можно подумать, что роднее их нету на всей Земле.

- Это просто личная неприязнь, или за таким негативным отношением стоят деньги?

- У них столько денег, что невозможно потратить даже за несколько жизней. Но за каждую копейку они готовы удавить. К примеру, их торговая сеть постоянно расширяется и сотнями покупает все новые здания и участки земли. Все сделки оформляются через нотариусов. Так вот директор их копании, вроде, «крысятничал» и оформлял сделки только через своего родного брата, кладя часть денег себе в карман. Когда мой хозяин об этом узнал, он решил сделать нотариусом свою дочь Аню. После того, как она дважды провалила экзамен, он попросту купил ей удостоверение нотариуса. Хотя в рамках закона это было бы невозможно. Я сама это слышала, как они хвастались. Так что богатым у нас все можно. Хотя Анна ничего не соображает в юридических вопросах.

Когда мой хозяин настоял, чтобы сделки оформлялись только через его дочь, дочка его партнера Нина тут же сама захотела стать нотариусом, чтобы эти сделки оформлялись и через нее. Моя хозяйка Валя прямо так и говорила, что дочь партнера «бегает как вжареная рысь» с этой нотариальной корочкой, но никуда себя не может пристроить. Хотя той все же ближе юридические вопросы, ведь у нее все родственники – юристы.

А дочь моих хозяев Аня, вместо того, чтобы действительно работать в нотариальной конторе, или заняться в жизни еще чем-то полезным, кроме посещения салонов красоты остальное время тратит на выяснение с подругами, кто из них «круче», какую очередную машину ей купил папа или в каком новом клипе ее сняли.

- Как на это «соперничество» реагируют «отцы семейств»?

- У этих вообще очень запутанная история. У моей бывшей хозяйки есть внучка. Дочка с зятем разошлись несколько лет назад – ну мало ли, не поделили что-то в жизни. До этого у родителей отношения с зятем были - хоть к ране прикладывай. Потом дед как с цепи сорвался: стали парня «жучить». И наркотики ему подбрасывали и гранаты, чтоб в тюрьму засадить. Один раз чуть дерево на машину не свалили. В общем, все, чтобы изжить зятя бывшего. По судам затаскали, лишь бы не давать ему видеться с ребенком. Я если честно, считаю, что это уже «клиника». Он ничего такого им не сделал. Пусть вы поссорились, но у девочки должен быть отец. А так она только деда видит и нянек. Даже в школу ее не пускают. А папой она до сих пор деда называет. Это нормально?

И эта семейная война уже даже по телевизору звучит, а партнеры говорят, что уже начинает вредить их общему бизнесу. На Геннадия уже все смотрят, как на выжившего из ума старика. И два партнера уговаривают моего бывшего хозяина, чтобы он заканчивал свои разборки, потому что они хотят спокойно зарабатывать свои миллиарды. А потом уйти на пенсию их тратить.

- И что, реагирует?

- Нет, еще больше старается, чтобы зятя уничтожить. Сам спит плохо, нервный, кричит на всех. Я не понимаю, зачем ему это все. Люди говорят, он хотел сына, наследника. Потом надеялся, что дочь подарит внука, которому можно будет передать управление бизнесом. А теперь еще и зять ушел, а дочери профукают все состояние в два счета. Вот на этой почве и сошел с ума. Правда, его и жена с дочерью постоянно «накручивают».

Так что он все меньше занимается делами бизнеса, и все больше своей безумной идеей посадить бывшего зятя-депутата в тюрьму и лишить его родительских прав.

- Как вы думаете, чем все закончится?

- Мне это уже неинтересно. Если у людей нет никакой морали, и они разбогатели очень быстро, огромные деньги могут превратить их в настоящих монстров. Поэтому сейчас я ищу себе работу попроще, чтобы меньше знать и лучше спать. Потому что если хотя бы у десятой части наших богачей кипят такие страсти в семьях, то мне страшно за страну.

Иточник From-UA.