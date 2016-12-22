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Новости
Украина
22 декабря 16, 09:45
Климкин заявил о возможном введении визового режима с РФ
Климкин
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В МИД Украины рассматривают варианты введения виз с Россией.
Министерство иностранных дел работает на форматом визового режима между Россией и Украиной. Об этом глава МИД Павел Климкин заявил в эфире Сніданка з 1+1. 
 
Но, в то же время, Климкин рассказал о сложностях в введении виз. 
 
"На территории России проживает большое количество украинцев, против которых Кремль может устроить провокации. Украина должна двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России", - заявил министр. 
 
Кроме того, Климкин отметил, что от России можно ожидать провокаций в результате принятия такого решения. 
 
"У нас война с Россией, причем и классическая и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить безвизовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением относительно того, как мы это будем делать и в отношении временных рамок", - отметил Климкин.
 
Он также отметил, что "визовый режим - это отношения между цивилизованными странами".
 
Напомним, ранее Климкин осудил убийство российского посла в Турции, но упрекнул Россию в развязывании конфликта в Сирии.
Korrespondent
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