Климкин заявил о возможном введении визового режима с РФ

Министерство иностранных дел работает на форматом визового режима между Россией и Украиной. Об этом глава МИД Павел Климкин заявил в эфире Сніданка з 1+1.

Но, в то же время, Климкин рассказал о сложностях в введении виз.

"На территории России проживает большое количество украинцев, против которых Кремль может устроить провокации. Украина должна двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России", - заявил министр.

Кроме того, Климкин отметил, что от России можно ожидать провокаций в результате принятия такого решения.

"У нас война с Россией, причем и классическая и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить безвизовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением относительно того, как мы это будем делать и в отношении временных рамок", - отметил Климкин.

Он также отметил, что "визовый режим - это отношения между цивилизованными странами".

Напомним, ранее Климкин осудил убийство российского посла в Турции, но упрекнул Россию в развязывании конфликта в Сирии.