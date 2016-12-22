В Донбасс вторгся 59-й путинский "гумконвой"

Российская сторона в четверг в одностороннем порядке произвела оформление 59-го по счету так называемого "гуманитарного конвоя", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В период с 5.45 до 7.00 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало две колонны т.н. "гумконвоя" в составе 46 автомобилей. Поскольку перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся только путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций", — говорится в сообщении ведомства.

"Гумконвой" предположительно вез преимущественно продукты питания, медикаменты и подарки.

В Госпогранслужбе отмечают, что фактическое количество автомобилей в "гумконвое" не соответствует заявленному в предварительной ноте МИД РФ. "В частности, там шла речь о 40 автомобилях, на самом деле в Украину на временно неподконтрольном участке их заехало 46".