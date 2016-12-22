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Новости
Украина
22 декабря 16, 12:43
Под Одессой идут учения, гремят взрывы
учения
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Учения продлятся до 24 декабря.
Учения продлятся до 24 декабря.

На полигоне в селе Августовка Одесской области утром в четверг, 22 декабря, раздаются взрывы – это проходят учения взрывотехнической службы. При этом жителей просят не паниковать, сообщает корреспондент телеканала 112 Украина.

"На специальном полигоне Министерства внутренних дел в Августовке, который находится в Одесской области, сейчас происходят взрывы. Местным жителям не стоит волноваться, потому что сейчас на полигоне проходят обучение украинской взрывотехнической службы", – сообщила корреспондент.

На учениях присутствует полный состав взрывотехнической службы Украины – около 30 бойцов. Отмечается, что учения продлятся до 24 декабря.
Напомним, в начале декабря во время боевых стрельб на полигоне Военной академии в Одессе гранатой из подствольного гранатомета был ранен военнослужащий.
Korrespondent
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