Под Одессой идут учения, гремят взрывы

На полигоне в селе Августовка Одесской области утром в четверг, 22 декабря, раздаются взрывы – это проходят учения взрывотехнической службы. При этом жителей просят не паниковать, сообщает корреспондент телеканала 112 Украина.

"На специальном полигоне Министерства внутренних дел в Августовке, который находится в Одесской области, сейчас происходят взрывы. Местным жителям не стоит волноваться, потому что сейчас на полигоне проходят обучение украинской взрывотехнической службы", – сообщила корреспондент.





На учениях присутствует полный состав взрывотехнической службы Украины – около 30 бойцов. Отмечается, что учения продлятся до 24 декабря.

Напомним, в начале декабря во время боевых стрельб на полигоне Военной академии в Одессе гранатой из подствольного гранатомета был ранен военнослужащий.



