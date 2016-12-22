Боевики усилили обстрелы в зоне АТО

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-служба штаба АТО, на Мариупольском направлении противник обстреливал Новогригоровку из артиллерии калибра 122 мм, Красногоровку и Павлополь – из минометов, Талаковку, Широкино и Марьинку – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, Талаковку – из вооружения БМП.

На Луганском направлении за вчерашний день противник из гранатометов вел огонь по населенным пунктам Золотое, Новоалександровка, Новозвановка и Станица Луганская. Тут еж в течение дня работал снайпер.

На Донецком направлении боевики вели обстрелы окрестностей Луганского, Новгородского и Авдеевки из стрелкового оружия, минометов калибров 120 и 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Напомним, в ночь на четверг, 22 декабря, из России выехала очередная колонна с так называемой " гуманитарной помощью" для Донбасса. Колонна из 40 машины выдвинулась в сторону российско-украинской границы. Это уже 59-й по счету "гумковой", который российское Министерство чрезвычайных ситуаций отправляет в помощь своим наемникам.