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Новости
Украина
22 декабря 16, 12:55
Госпогранслужба не рекомендует ездить в Россию
погран
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В ведомстве назвали три категории украинцев, которым грозит опасность.
В ведомстве назвали три категории украинцев, которым грозит опасность. Спикер Госпогранслужбы Украину Олег Слободян предупредил об опасностях, которые могут ждать украинцев в России. Об этом он написал в Facebook.

"Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора", - пишет спикер.
 
По словам Слободяна, спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ с помощью пограничной базы Каскад-Поток. Также представитель ГПСУ назвал категории граждан, которые подвергаются риску. Это люди, которые постоянно пересекают украино-российскую границу по частным делам, имеющие родственников в приграничных районах РФ и граждане с автомобилями российской регистрации.
 
"При срабатывании базы Каскад-Поток, российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора", - пишет Слободян.
 
Как утверждают в ГПСУ, спецслужбы во время допросов запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств.
 
"В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участие близких родственников, общественно-политическую обстановку в Украине и сотрудничество со структурами Службы безопасности Украины. Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона", - сообщает спикер.
 
Сообщают в Госпогранслужбе и о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить граждан Украины к сотрудничеству или попытках заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины.
 
"Многие рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража). В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости", - завершает Слободян.
 
Напомним, сегодня министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что работают над визовым режимом с Россией.
Korrespondent
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