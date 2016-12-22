Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.43
RUB
0.43
EUR
27.32
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.46
USD
27.11
RUB
0.44
Новости
Украина
22 декабря 16, 14:39
При сносе киосков в Киеве пострадали пять человек
киоск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В столичную полицию поступил ряд сообщений о событиях на ул. Политехнической.

Так, в столице при демонтаже МАФов, расположенных на ул. Политехнической, пострадали пять человек. Двое из них – правоохранители. Об этом передает пресс-служба столичного полицейского управления. В целом в ведомство поступило примерно десять сообщений по поводу этих событий, все они были зарегистрированы.

В полиции отметили, что на ул. Политехнической было около 150-ти правоохранителей. Когда на место приехала спецтехника, владельцы МАФов ее заблокировали, возник конфликт бизнесменов и коммунальщиков. Вскоре на место прибыл депутат Украины с группой лиц. Чтобы не допустить противостояния и драки, правоохранители вынуждены были вмешаться. В результате демонтажные работы не провели и спустя какое-то время участники разошлись.

Как сообщал УРА-Информ, мэр города Виталий Кличко обещал снести в городе еще около 6,5 тысячи МАФов.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Киеве запретили продавать алкоголь в киосках
В Мариуполе не продали хлеб украиноязычному покупателю
Бизнесмены атакуют КГГА, требуя разрешить продажу алкоголя
Кличко: Алкоголя в киосках не будет!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лукашенко подарил Леониду Кучме плюшевого петуха
noimageНидерланды могут ратифицировать ассоциацию в январе
noimageСавченко считает, что ей и без ПАСЕ работы хватит
noimageКиеврада не поддержала переименование проспекта Ватутина
noimageВСУ готовы в полночь 24 декабря прекратить огонь
Лента новостей
Загрузка...