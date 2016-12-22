Новости Украина
22 декабря 16, 15:03
На Светлодарской дуге за сутки ранены 11 военных
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Погибших нет, сообщают в Минобороны.
Погибших нет, сообщают в Минобороны. За сутки 21 декабря в результате боевых действий в районе проведения АТО погибших в рядах украинских войск нет. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, одиннадцать военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов", - заявил Мотузяник.
Между тем, в ДНР заявили, что обстрелы района вблизи Дебальцево возобновились.
А в ЛНР заявляют, что "после установления прочного перемирия" подсчитают ущерб и предъявят Киеву соответствующий иск.
Напомним, вчера Корреспондент.net сообщал что за сутки 20 декабря на Светлодарской дуге погибли двое военных.
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