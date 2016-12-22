На Светлодарской дуге за сутки ранены 11 военных

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, одиннадцать военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов", - заявил Мотузяник.

Между тем, в ДНР заявили, что обстрелы района вблизи Дебальцево возобновились.

А в ЛНР заявляют, что "после установления прочного перемирия" подсчитают ущерб и предъявят Киеву соответствующий иск.

Напомним, вчера Корреспондент.net сообщал что за сутки 20 декабря на Светлодарской дуге погибли двое военных.