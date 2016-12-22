Савченко исключена из ПАСЕ

Верховная Рада Украины отозвала народного депутата от Батькивщины Надежду Савченко из постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов на заседании в четверг, 22 декабря.

О рассмотрении вопроса исключения Савченко из делегации ПАСЕ сообщил 13 декабря нардеп Леонид Емец. Отметим, постановлением от 25 декабря 2014 года депутаты вне квот включили Савченко в состав делегации ПАСЕ.

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Напомним, Савченко оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что Савченко встретилась с главами ЛДНР в Минске. После этого в Батькивщине заявили о выходе Савченко из состава партии.