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Украина
22 декабря 16, 15:10
Савченко исключена из ПАСЕ
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Решение поддержали 237 депутатов.
Решение поддержали 237 депутатов.

Верховная Рада Украины отозвала народного депутата от Батькивщины Надежду Савченко из постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов на заседании в четверг, 22 декабря.

О рассмотрении вопроса исключения Савченко из делегации ПАСЕ сообщил 13 декабря нардеп Леонид Емец. Отметим, постановлением от 25 декабря 2014 года депутаты вне квот включили Савченко в состав делегации ПАСЕ.

Закат звезды Савченко: от героя до "агента Кремля"

Напомним, Савченко оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что Савченко встретилась с главами ЛДНР в Минске. После этого в Батькивщине заявили о выходе Савченко из состава партии.
Korrespondent
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