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Новости
Украина
22 декабря 16, 15:42
Верховная Рада амнистировала бойцов АТО
АТО
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Закон предусматривает непреследование бойцов АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов.
Закон предусматривает непреследование бойцов АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов.

Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году, предусматривающий, среди прочего, непреследование бойцов АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов.

За закон проголосовали 226 депутатов из 308.

Напомним, депутаты принимали закон об амнистии в июле, однако тогда президент наложил на закон вето и вернул со своими предложениями, которые касались, в основном, исправления терминологии и устранения возможности неоднозначных трактовок.

Законом предлагалось освободить осужденных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, получили статус участника боевых действий.

Основными критериями для ее применения являлось незначительная общественная опасность преступлений, которые совершил человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы – тяжелая болезнь, пожилой возраст.

Также напомним, что в октябре президент Петр Порошенко объявил "радиоактивную амнистию".
Korrespondent
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