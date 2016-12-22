ВСУ готовы в полночь 24 декабря прекратить огонь

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам – ВСУ и в целом силы АТО уже неоднократно показывали свою готовность к выполнению минских соглашений.

И в будущем ВСУ готовы к выполнению мирного плана Петра Порошенко. Вооруженные силы Украины сообщили о готовности выполнять очередные решения минской группы. Об этом Мотузяник сообщил в ответ на просьбу прокомментировать решение контактной группы прекратить огонь с 24 декабря.

Как сообщал УРА-Информ, в Минске было достигнуто соглашение о прекращении огня на Донбассе с 24 декабря.