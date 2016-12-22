Савченко считает, что ей и без ПАСЕ работы хватит

Нардеп Надежда Савченко заявила, что продолжит выполнять работу депутата после исключения из ПАСЕ.

Сегодня Савченко исключили из ПАСЕ. Она оказалась в центре скандала после того, как стало известно о встрече Савченко с главами ЛДНР в Минске.



"В любом случае, если я не буду переизбран в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружестве с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", – сказала Савченко.



Она также добавила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены.



Сама она "еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустили заочно".

Ранее Савченко исключили из фракции Батькивщина.