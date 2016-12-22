Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.43
RUB
0.43
EUR
27.32
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.46
USD
27.11
RUB
0.44
Новости
Украина
22 декабря 16, 17:18
Савченко считает, что ей и без ПАСЕ работы хватит
Савченкоо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые члены, отметила нардеп.
Ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые члены, отметила нардеп.

Нардеп Надежда Савченко заявила, что продолжит выполнять работу депутата после исключения из ПАСЕ.

Сегодня Савченко исключили из ПАСЕ. Она оказалась в центре скандала после того, как стало известно о встрече Савченко с главами ЛДНР в Минске.

"В любом случае, если я не буду переизбран в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружестве с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", – сказала Савченко.

Она также добавила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены.

Сама она "еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустили заочно".

Ранее Савченко исключили из фракции Батькивщина.
Korrespondent
Ещё по теме:
Еврокомиссару Эттингеру урежут полномочия
Президент Южной Кореи подает в отставку
ТОП-5 причин Абромавичуса относительно провала реформ
Путин: Мы и сами кого угодно можем поучить
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лукашенко подарил Леониду Кучме плюшевого петуха
noimageНидерланды могут ратифицировать ассоциацию в январе
noimageКиеврада не поддержала переименование проспекта Ватутина
noimageВСУ готовы в полночь 24 декабря прекратить огонь
noimageВерховная Рада амнистировала бойцов АТО
Лента новостей
Загрузка...