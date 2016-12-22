Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.43
RUB
0.43
EUR
27.32
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.46
USD
27.11
RUB
0.44
Новости
Украина
22 декабря 16, 17:23
Нидерланды могут ратифицировать ассоциацию в январе
евросоюз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По данным МИД, за ратификацию документа готовы проголовать обе палаты парламента Нидерландов

Нидерланды могут завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз уже в начале 2017 года.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Вчера в парламенте Нидерландов состоялись слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и на этих слушаниях все политические партии заявляли свои позиции о дальнейшем завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я очень оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе", — сказала Зеркаль.

Она добавила, что по результатам вчерашних слушаний ратификацию Соглашения решили поддержать не только коалиционные партии парламента Нидерландов, но и Партия зеленых, которая в нее не входит. "Это фактически разблокирует эту проблему, по крайней мере, в нижней палате", — подчеркнула Зеркаль.

Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента Нидерландов поддержит Соглашение об ассоциации с Украиной.

В нижней палате парламента выступают против правительственной декларации относительно соглашения с Украиной, но в верхней палате ситуация отличается. Здесь правительство получит поддержку благодаря позиции фракции Христианско-демократического призыва.

Как сообщалось ранее, 16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина — ЕС. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, этот законопроект еще должны утвердить Палата представителей и Сенат Нидерландов.

Одобрение этого законопроекта произошло на следующий день после того, как лидеры ЕС согласились на требования Нидерландов об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, они касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества, и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.
Delo
Ещё по теме:
НАТО и Россия на пути к новой конфронтации
Премьер Италии заставил евролидеров отказаться от санкций
Матвиенко об аннексии Крыма: Мы предотвратили кровопролитие
ЕС ждет когда Путин снова начнет бомбить Сирию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лукашенко подарил Леониду Кучме плюшевого петуха
noimageСавченко считает, что ей и без ПАСЕ работы хватит
noimageКиеврада не поддержала переименование проспекта Ватутина
noimageВСУ готовы в полночь 24 декабря прекратить огонь
noimageВерховная Рада амнистировала бойцов АТО
Лента новостей
Загрузка...