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Новости
Украина
22 декабря 16, 17:42
Лукашенко подарил Леониду Кучме плюшевого петуха
Кучма
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Политики обсудили отношения между Беларусью и Украиной.
Политики обсудили отношения между Беларусью и Украиной.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, в ходе которой они обменялись подарками.

"Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года – петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли", – сообщил телеканал Беларусь-1.

Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", – сказал Леонид Кучма.

"Да, и что мы остались друзьями", – отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы в Минске обсудила возможность проведения легитимных местных выборов на Донбассе в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ.

В ноябре сообщалось,что Леонид Кучма не хочет участвовать в минских переговорах.
Korrespondent
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