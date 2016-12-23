Украина откроет доступ к архивам КГБ

Кабинет министров Украины планирует создать открытый архив Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Так, Кабмин принял постановление "О создании отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти" для свободного доступа к документам КГБ.

Отмечается, что сейчас силовые и правоохранительные ведомства и суды выполняют несвойственные им функции – хранят исторические документы репрессивных органов. Все эти документы будут собраны в одном месте, доступ к ним будут иметь все граждане Украины, а также иностранцы.

"На сегодня украинские архивы репрессивных органов СССР – крупнейший в мире открытый сборник материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен по меньшей мере до 2030 года", – сообщили в правительстве.

Как сообщал Корреспондент.net, 2 августа на Тернопольщине нашли архивы УПА.

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