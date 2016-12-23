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Новости
Украина
22 декабря 16, 18:39
Украина откроет доступ к архивам КГБ
Кгб
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Доступ к документам будут иметь все украинцы.
Доступ к документам будут иметь все украинцы.

Кабинет министров Украины планирует создать открытый архив Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Так, Кабмин принял постановление "О создании отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти" для свободного доступа к документам КГБ.

Отмечается, что сейчас силовые и правоохранительные ведомства и суды выполняют несвойственные им функции – хранят исторические документы репрессивных органов. Все эти документы будут собраны в одном месте, доступ к ним будут иметь все граждане Украины, а также иностранцы.

"На сегодня украинские архивы репрессивных органов СССР – крупнейший в мире открытый сборник материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен по меньшей мере до 2030 года", – сообщили в правительстве.

Как сообщал Корреспондент.net, 2 августа на Тернопольщине нашли архивы УПА. 

Обнародованы архивы о депортации крымских татар
Korrespondent
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