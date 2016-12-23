Украина с Польшей создаст системы ПВО

Украинский госконцерн Укроборонпром и польская компания WB Electronics S.A. будут сотрудничать в области создания новых систем противовоздушной обороны (ПВО). Сегодня стороны подписали соответствующее соглашение, передает пресс-служба концерна.

С украинской стороны участниками новой программы партнерства выступят госпредприятие Спецтехноэкспорт и ГАХК Артем.

"Польская сторона отметила высокий уровень компетенции украинских специалистов в области противовоздушной обороны. Новые договоренности предусматривают создание новых образцов зенитной и зенитной-ракетной техники в соответствии с условиями ведения современной войны", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале декабря Украина заключила с Польшей военное соглашение, которое создает правовые основания для расширения сотрудничества между странами в оборонной отрасли по девяти основным направлениям.

Напомним, летом 2016 года сообщалось, что Польша потратит $21 млрд на ракеты и ПВО.

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