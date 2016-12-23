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Украина
22 декабря 16, 18:48
ОБСЕ: На Донбассе в 2016 году погибло 83 человека
ОБСЕ
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В 2016 г. мониторинговая миссия зафиксировала на Донбассе 305-ть случаев ранения гражданских и еще 83 случая со смертельным исходом.

Об этом сообщил в рамках брифинга первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. По его словам – с января 2016 г. по ноябрь этого года миссия ОБСЕ зафиксировала 83 случая гибели людей, а также 305 случаев ранения гражданского населения - добавил Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, ранее первый замглавы мониторинговой миссии Хуг планировал посетить на Донбассе участки разведения сил – с 12-го декабря. Он планировал оценить ситуацию с безопасностью, а также призвать стороны способствовать нормализации ситуации в Украине.
URA-Inform
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