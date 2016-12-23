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Украина
23 декабря 16, 09:38
Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции Кивы
Кабмин
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Ведомству поручено обеспечить осуществление функций и полномочий департамента.
Ведомству поручено обеспечить осуществление функций и полномочий департамента.

Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции. Об этом говорится в постановлении правительства №981, опубликованном 22 декабря.

Согласно тексту постановления, правительство ликвидировало как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.

Нацполиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий департамента, который ликвидируется.

Как сообщал Корреспонент.net, Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции был создан в октябре 2015 года. Его возглавил Илья Кива, который сделал ряд скандальных заявлений.

В мае 2016 года Кива был уволен и переведен на другую должность в МВД. Новым главой депаратмента стал полковник Андрей Кихтенко.
Korrespondent
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