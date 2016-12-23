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Новости
Украина
23 декабря 16, 11:03
Гуманитарный конвой ООН прибыл в Донецкую область
гуманитарный конвой ООН
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Грузовики доставили гигиенические наборы общим весом почти 89 тонн.
Грузовики доставили гигиенические наборы общим весом почти 89 тонн.

Сегодня утром на не подконтрольную Украине территорию на востоке страны через КПВВ Новотроицкое в Донецкой области последовали восемь грузовых автомобилей. Эти машины направило региональное представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине (УВКБ ООН).

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, грузовики доставили жителям Донецкой области гигиенические наборы общим весом почти 89 тонн.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее ООН направило в Луганск гуманитарный конвой для местных жителей. 54 грузовика доставили помощь на зимний период и строительные материалы.

Накануне Россия отправила очередной гумконвой. Основной груз якобы составляют новогодние подарки для жителей Донбасса.
Korrespondent
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