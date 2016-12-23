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Украина
23 декабря 16, 11:09
Вчера боевики стреляли из всего оружия по все направлениям
АТО
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Российские наемники в четверг, 22 декабря, продолжали обстреливать позиции украинских войск в зоне проведения антитеррористической операции.

За последние судки боевики 22 раза открывали огонь. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, противник сосредоточил огонь в основном на донецком направлении.

Тут из артиллерии калибра 122-мм и 120-мм, минометов враг стрелял в районе Луганского. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов были обстреляны населенные пункты Авдеевка, Новгородское, Верхнеторецкое и Луганское.

При этом вчера противник дважды пытался атаковать позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены ответным огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял Мироновку из 152-мм артиллерии. На мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов боевики стреляли по Красногоровке, Старогнатовке и Водяному.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов противник вел огонь по Крымскому. Из гранатометов били по Попасной и Желтому

Напомним, обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции усиливаются. Боевики за прошедшие сутки, среду, 21 декабря, 24 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины.
URA-Inform
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