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Украина
23 декабря 16, 12:23
На новый газопровод в Геническ выделят 240 млн грн
газ
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Реальное выполненение работ начнется в мае 2017 года.
Реальное выполненение работ начнется в мае 2017 года.

Стоимость реализации проекта по постройке нового газопровода в город Геническ Херсонской области составляет более 200 млн гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает Интерфакс-Украина.

"На протяжении 2016 года обработано несколько направлений обустройства дополнительного вода на город Геническ, просчитано с политической и экономической точек зрения, принято конечное решение по обустройству и выполнению работ дополнительного вода из города Новая Аскания к Геническу, на пути с присоединением двух населенных пунктов... Ориентировочная стоимость по расчетам данного проекта составляет 220-240 млн гривен", – сказал чиновник в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, данная сумма является предварительной, а срок выполнения работ – 2017 год.

Кистион напомнил, что Геническ по своим газовым коммуникациям связан с территорией Крыма, однако местные власти уже приняли меры по переводу учреждений на альтернативные виды топлива и стимулированию к такому переходу частных хозяйств.

Как сообщал Корреспондент.net, 12 ноября президент России Владимир Путин распорядился начать поставку газа в Геническ, якобы по просьбе местных жителей. Вскоре в Крыму заявили о начале поставок газа в Геническ.

Однако Киев отрицал поставки газа в Геническ из Крыма. А глава Генического района поинтересовался, что курит Владимир Путин.
Korrespondent
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