В Киеве около 100 школ закрыли на карантин

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечается, с 19 до 22 декабря в столице зарегистрировано 36 тыс. 31 больной гриппом.

В свою очередь, этот показатель ниже на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели.

"Сейчас, в связи с отсутствием более 20% учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ, 98 школ закрыты полностью, в 38 - учебно-воспитательный процесс приостановлен частично", - заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Согласно его словам, среди детей наблюдается снижение уровня заболеваемости на 11,1%. Кроме того, из общего количества заболевших - 21 318 детей в возрасте до 17 лет.

Паворозняк также отметил, что в больницы с 19 до 22 декабря госпитализированы 359 человек, из них 178 - это дети.

Напомн7им, как сообщал "Ура Информ", ранее власти города Черкассы приняли решение закрыть на карантин все школы.