В квартире киевлянина нашли крупный арсенал оружия - Фото

В Киеве, в квартире 53-летнего мужчины, обнаружен арсенал разнообразного оружия. Как сообщили в столичной полиции, полицейские изъяли около 60 пистолетов, почти 40 винтовок, более 800 патронов.

Кроме того, изъяты около 200 единиц холодного оружия, среди которых – охотничьи ножи, мачете и сабли.

Оружие не зарегистрировано, каналы ее поступления в Киев устанавливаются. По данному факту начато уголовное производство.





Как сообщал Корреспондент.net, 17 декабря силовики нашли шесть гранатометов в тайнике на Донбассе.











