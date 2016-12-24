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Новости
Украина
23 декабря 16, 15:49
В квартире киевлянина нашли крупный арсенал оружия - Фото
оружие
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По данному факту начато уголовное производство.
По данному факту начато уголовное производство.

В Киеве, в квартире 53-летнего мужчины, обнаружен арсенал разнообразного оружия. Как сообщили в столичной полиции, полицейские изъяли около 60 пистолетов, почти 40 винтовок, более 800 патронов.

Кроме того, изъяты около 200 единиц холодного оружия, среди которых – охотничьи ножи, мачете и сабли.
Оружие не зарегистрировано, каналы ее поступления в Киев устанавливаются. По данному факту начато уголовное производство.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 декабря силовики нашли шесть гранатометов в тайнике на Донбассе. 
Korrespondent
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