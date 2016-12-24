Путин уверен, что отношения с Украиной нормализуются

Во время своей 12-ой итоговой пресс-конференции, которую российский президент проводит в пятницу, 23 декабря, он отметил, что верит в то, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной.

В то же время он заявил, что Керченский мост, который Россия строи, будет особенно полезен, когда будут отношения нормализуются. Он также подернул, что в настоящее время главной проблемой оккупированного ним полуострова является нехватку энергоресурсов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Путин заявил, что Россия сейчас сильнее любого возможного агрессора. Он добавил, что ситуация может измениться, если "допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота.